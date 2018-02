Derbyshire`i politsei tungis ühe naise koju, sest too ei suvatsenud kohtuistungi ajaks kohtusse ilmuda. Üllatus oli aga suur, kui naine komejanti tegema hakkas ja end peitma asus. Päris humoorikas on viis ja koht, kuidas naine end peitis...

Emirates 24/7 kirjutab, et viimases hädas lootis naine end politsei eest küll peita, kuid tema valikud ja oskused ei olnud sugugi head, sest ta tõmbas endale pähe pesukorvi.

Loomulikult paistsid pesukorvi alt ta jalad ja keha välja.

Üllatunud politsei tegi kummalisest peitusmängust foto, mis postitati Twitterisse.

Female located and arrested for failing to appear at court. It’s all well and good saying “I’ll hand myself in on Monday” - you should have turned up last week when you were told to!!!

She even tried to hide when we saw her but she was far from good at hide and seek #OffToCourt pic.twitter.com/KdCa05PbAr