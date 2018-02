Saates "Suud puhtaks" avaldas feministliku Facebooki grupi "Virginia Woolf sind ei karda!" üks administraatoritest Nika Kalantar, et paarid otsustavad keskkonda silmas pidades lapsi mitte saada, sest pikas perspektiivis poleks see mõistlik. Poliitik ja doktor Viktor Vassiljev arvab, et oleneb täielikult keskkonnast.

ETV saates esitati küsimus, kas tulevikus saame pidada ka Eesti Vabariigi 200. sünnipäeva ning mida selleks teha, et sünniks rohkem lapsi, et püsiks meie rahvas. Vastuseid oli erinevaid, kuid vaataja kõrvu jäi Nika Kalantari väljaöeldu.

Ta märkis, et põhjustena, miks inimesed saavad vaid ühe lapse või ei saa lapsi üldse, saab välja tuua ka keskkondlikuid tegureid. "Laste saamine ei ole keskkonnasõbralik, see on fakt," avaldas ta, "maailm on ülerahvastatud."