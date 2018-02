Kodanikel ja maksuametnikel on nüüd kibekiire aeg, sest juba eile õhtul sai hakata tulusid deklareerima. Oma deklaratsiooni oli ennelõunaks esitanud juba ligi 100 000 inimest ning see arv kasvab iga sekundiga.

Maksu- ja tolliameti (MTA) pressiesindaja Uku Tampere ütles Õhtulehele, et kella 11 seisuga oli deklaratsioone esitatud 83 639. "Tagastamisele kuuluv summa on 17,2 miljonit eurot ning juurdemaksmisele läheb 0,5 miljonit eurot."

"Seni on peaaegu kõik deklaratsioonid laekunud e-maksuameti/e-tolli vahendusel ning nutitelefoni kaudu esitamise osakaal on praegu umbes 20%," lisas ta.

Kas purustatakse ka rekordeid ja mida see aasta toob, on veel raske öelda. "Esimesed tunnid ju alles, järeldusteks on vara," märkis MTA esindaja.

MTA serverite kokkujooksmist ei pelga. "Süsteemid on pidanud väga hästi vastu. Aeg-ajalt oleme lühikeseks ajaks pidanud piirama esitama pääsevate inimeste hulka, et liigne koormus ei seaks ohtu nende deklaratsioonide esitamist, mida on juba täitma asutud," sõnas Tampere.



"Märkimisväärseid jõudlusprobleeme ei ole e-MTA-l olnud juba üle 10 aasta. Selleks, et e-maksuametisse/e-tolli sisenenud kasutajad saaks mugavalt ja kiirelt deklaratsiooni esitatud, on tulnud mõnel aastal erandkorras e-maksuametisse/e-tolli kasutajate arvu piirata, aga see ei tähenda, et süsteemidega oleks olnud sisulisi probleeme," selgitab ametnik.