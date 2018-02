„Selleks, et saade ikkagi toimuks ja RMK saaks avalikkusele rahus selgitusi jagada, loobusin Äripäeva toimetajaga konsulteerides saatesse minemast, sest selgitusi pidi jagama ikkagi RMK, mitte mina. Samas ei leidunud ühtegi puidutöösturit, kes oleks tahtnud RMKga saates olla,“ kirjutab Vainu.

Indrek Vainu kirjutab Facebookis, et RMK puiduturustuskonna juhataja Ulvar Kaubi pidi Äripäeva raadios RMK ja Est-Fori tegemistest rääkima. Kui RMK sai teada, et Vainu saates osaleb, keeldusid riigimetsnikud väidetavalt üldse kohale tulemast.

RMK kommunikatsioonijuht Kristi Parro kinnitab, et see oli siiski eksitus ja RMK ei ole keeldunud osalemast saates, kus on kohal Indrek Vainu.

„RMK-d kutsuti eelmise nädala keskpaigas puiduturgu käsitlevasse saatesse rääkima puiduturust ja RMK kestvuslepingutest, kusjuures teiseks külaliseks oli plaanitud puidu- ja metsatööstuse ettevõtja. Vastavalt sellele kokkuleppele valisime saatesse ka RMK esindaja, kes teemat kõige paremini valdaks,“ selgitab Parro.



„Kuna saate algne kontseptsioon esmaspäeva pärastlõunal muutus, rääkisime saatejuht Jürgen Klemmiga telefonis, mis teemad siiski aruteluks tulevad ja kas kokkulepitud saate sisu ja meiepoolne esindaja neid teemasid piisava täpsusega oskavad kommenteerida. Plaanis oli ka telefoni teel teise RMK esindaja kaasamine juhuks, kui saate fookus on puiduturust oluliselt laiem ja on nt soov rääkida pikemalt FSC viimasest auditist. Jürgeni tagasiside oli, et seda ei ole siiski tarvis. Kahjuks ei olnud nii lühikese etteteatamisega võimalik ka ühelgi juhatuse liikmel saatesse tulla, kes oleks osanud nii puiduturustusstrateegia kui auditeerimise kui looduskaitse jne teemadel sõna võtta,“ põhjendab ta.

Parro sõnul on tal väga kahju, kui Vainu tundis, et RMK ei soovi temaga vestelda. „Esmaspäevaste RMK ja Äripäeva telefonivestluste põhjuseks oli siiski saate temaatika muutus ja RMK esindaja valmidus neil teemadel kaasa rääkida,“ ütleb ta lõpetuseks.

Ka Est-For ei soovinud Vainuga debatti pidada

Veebruari alguses uuris Õhtuleht, kas oleks võimalik korraldada Est-Fori ja MTÜ Eesti Metsa Abiks vahel debatt. Plaan oli, et omavahel väitleks MTÜ Eesti Metsa Abiks koordinaator Indrek Vainu ja Est-Fori juhatuse liikmed Aadu Polli ja Margus Kohava.