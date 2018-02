Kui viimastel aastatel oli meie klientide lemmikuks pea 90 protsendi ulatuses valge köögimööbel, siis nüüd hakkab see trend vaikselt taanduma. Valge köök oli, on ja jääb, kuid üha enam kogub populaarsust tumedamate toonide, erinevate materjalide ja kontrastide julge kokku miksimine, vahendab Scavolini Store Tallinn.

Atraktiivse disaini austajate kindlaks lemmikuks on vintage stiil. Selle stiili heaks näiteks on kahe Itaalia ikoonbrändi Scavolini ja Diesel´i koostöös loodud Diesel Social Kitchen ehk suhtlusköök kus rõhutatakse jõuliselt tööstuslikku stiili.

Suhtlusköögi vastu tunnevad huvi inimesed, kes otsivad julgemaid ja erilisemaid lahendusi, tavapäratuid värvitoone ning soovivad koju retrohõngulist ning taaskasutatud ilmega kööki.

Kalamaja piirkonnas kus renoveeritakse ja ehitatakse üha uusi Loft stiilis kõrgete lagedega maju ja kortereid ja kus pööratakse vintage stiilile ja taaskasutusele väga suurt tähelepanu on sellel disainköögil eriti suur edu. Kuigi köök ise ei ole toodetud taaskasutusmaterjalidest on klaas, metall ja puit kõik töödeldud nii, et mõjuda pisut kulunud ilmega – näiteks indigosinised köögiuksed on sama värviefektiga, nagu Dieseli "pestud" teksapüksid.

Julgeid värve Dieseli kollektsioonist leidub veelgi nagu näiteks tibukollased ning militaarrohelised kapiuksed. Vaieldamatult panevad i-le täpi peale värvitud metallist MISFITS aksessuaarid, mis meenutavad nn. “romantilist garaazi keskkonda” kuid mõjuvad üllatavalt koduselt.

Mitmete erivärviliste metallesemete hulgast, mis kõik on eraldiseisvad komponendid on Scavolini Store Tallinn salongis esindatud eriti äge kollane serveerimiskäru, mis pole veel ühelegi kliendile märkamatuks jäänud.

Olulised detailid on ka käepidemete valik, õhupuhastaja, kriit tahvlina kasutatavad seinakapid ning masiivse tööpinna profiil. Lisaks on köögi juurde spetsiaalselt juurde disainitud toolid, pukid ja valgustid, mis kõik omavahel moodustavad terviku. Ning Dieseli E-poest saab juurde tellida efektsed mutrivõtme kujulised söögiriistad, et kogu köök oleks peensusteni stiilipuhas.

Diesel Social Kitchen suhtlusköögiga saab tutvuda Scavolini Store Tallinn salongis, otse Kalamaja südames: Tööstuse 47b, Tallinn.

Uue trendina köögimaailmas tulekski just esile tõsta erinevate materjalide ja struktuuride kombineerimise julguse ning jõulisemate tumedamate värvitoonide eelistamise. Eriti palju tuntakse huvi tumehalli ja musta Fenix materjali ning sügavate hallide lakitoonide vastu, mida siis omakorda koos soojade puidutoonidega kokku sobitada. Kuna avatud köögiruumid on meil veel endiselt eelistatud, siis valitakse köök ka üha enam selliste mudelite seast mida saab elutuppa edasi jätkata ning muuta kogu ruum üheks tervikuks ehk kui tuppa astuda, siis ei jäägi sellist muljet, et tegemist on köögiga.

