Austraalia peaminister Malcolm Turnbull on öelnud, et keelab seksuaalsuhted ministrite ja nende kolleegide vahel. Valitsusjuht tuli oma avaldusega välja pärast seda, kui oli ilmsiks tulnud tema asetätja Barnaby Joice'i intiimsuhe ühe endise töötajaga.

Peaminister ütles pressikonverentsil, et kavatseb muuta puuduliku ministeeriumi käitumiskoodeksit, vahendab BBC. „Ministrid peavad käituma vastavalt oma ametile. Neil ei tohi olla seksuaalsuhteid oma alluvatega ja nii on,“ ütles ta reporteritele.

Varem oli Turnbull parlamendile teada andnud, et tuleval nädalal, mil ta USA-sse sõidab, Joice teda ei asenda. Peaminister otsustas juhtunu tõttu oma asetäitja töölt kõrvaldada nädalaks. Patustanu sundpuhkus algab 19. veebruaril. Veelgi karmimad on olnud aga opositsiooniparteid, kes on kutsunud peaministri asetäitjat ametist lahkuma.

Skandaal on Austraalias õhus olnud kolmapäevast saati, mil avalikkuseni jõudis Barnaby Joice'i afäär meedianõunik Vikki Campioniga.

Joice naasis parlamenti alles läinud aasta detsembris ehk pärast seda, kui ta oli lühikeseks ajaks kaotanud oma töö kahekordse kodakondsuse tõttu. Nimelt oli tal lisaks Austraalia kodakondsusele olnud ka Uus-Meremaa kodaniku staatus.