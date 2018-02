Eestis sihtgrupi seas populaarse Facebooki feministliku kogukonna "Virginia Woolf sind ei karda!" üks administraatoreid Nika Kalantar rääkis eilses ETV saates "Suud puhtaks", et maailmas on juba liiga palju inimesi ning laste saamine on keskkonnale kahjulik. Järelvaata kõmuliste avaldustega saadet SIIT Sõnavõtt 25. minutil Nika Kalantar saates "Suud puhtaks". (ERR/kuvatõmmis)

Kuidas panna eestlasi rohkem lapsi saama - riigikogulane Siret Kotka-Repinski tõi välja, et kui Eestis kehtestati vanemapalk, viis see iibe vaid korraks positiivseks. Arutlejad jõudsid saate jooksul järeldusele, et vanemahüvitis pole võluvits, mis aitaks rohkem sünnitada, vaid vaja on pikaajalisemaid lahendusi, vahendab ERRi uudisportaal.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul saab perede otsust toetavad vahendid jagada üldjoontes kolmeks: majanduslikud, sh toetused, paindlikkust ja turvatunnet loovad meetmed ning kolmandaks ühiskonna hinnang. Suurpered tõid välja, et viimasega on Eesti ühiskonnas veel probleeme, kuivõrd on näiteks perepiletid üldjuhul mõeldud vaid kahele täiskasvanule ja kahele lapsele ning majutusasutustes mahub terve suurpere harva ühte tuppa.