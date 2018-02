Politseil on veel näiteid, kuidas noored on jaganud suhtlusvõrgustikes ülesvõtteid ja videoid, mis on sisult vägivaldsed, kuritegelikud või vähemalt sellised, mida lapsed kindlasti veebi üles riputama ei peaks.

Politseil on tulnud kaks korda tegeleda varateismeliste tüdrukutega, kes tegid Periscope’i rakenduse abil sisuliselt lapspornot, siis veel noored, kes filmisid kõrghoonete katustel turnimist - nende juhtumite taga on näha noorte soovi saada like’e ehk tunnustust.

"Näiteks on meieni, tavaliselt lapsevanemate kaudu, jõudnud pildid noortest, kes end lõiguvad ja sellest pilte Instagrami riputavad," ütles veebikonstaabel Maarja Punak, et riskikäitumiste eksponeerimise juhud on tihenenud ning sellest tuleks kindlasti teada anda.