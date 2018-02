USA seriaali „Tüdrukud“ („Girls") peaosatäitja ja stsenaristina tuntud Lena Dunham teatas värskes Vogue'is avaldatud essees kurba uudist. 31aastane näitlejanna kannatas endometrioosi tõttu nii ägedate krooniliste valude all, et tema emakas tuli eemaldada. Lena kirjutas, et on endometrioosiga juba kümme aastat maadelnud ning emaka eemaldamine on tema üheksas kirurgiline protseduur. Endometrioosi puhul hakkavad emaka limaskesta tükid vohama väljaspool emakat. See võib põhjustada valusid ning halvemal juhul viljatuks jäämist.

Dunham kirjutab, et lõikuse järel tabas teda kibe südamevalu kindla teadmise pärast, et ta ei saa eales last kanda. Ent ta loodab siiski kunagi emaks saada.

„Võisin varem tunda, et mul ei ole mingit valikut, kuid tean, et nüüd on mul valikuvõimalusi. Hakkan varsti uurima, kas mu munasarjades, mis on tollesse tohutusse elundeid ja armkude täis õõnsusesse alles jäänud, on munarakke," kirutas ta ning lisas, et võimalik on ka adopteerimine. Näitlejanna kirjeldas emotsionaalses essees sedagi, kuidas tema armusuhe muusik Jack Antonoffiga enne protseduuri karile jooksis. Sestsaadik on rokkarit nähtud lauljanna Lorde'i seltsis.