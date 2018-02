Hiljem selgus, et tulistajaks oli kooli endine õpilane, 19aastane Nicolas de Jesus Cruz. Ta lasi inimeste pihta nii koolimaja sees kui õues. Tema motiividest pole hetkel midagi teada.

Kell 16:11 tuli politseilt teade, et tulistaja on kinni võetud. Kurjategija oli pärast tulistamise algust jooksus üle tunni aja. See õnnestus tal tänu sellele, et ta teeskles põgenejat.

Kaks tundi pärast Cruzi vahistamist vahendab Miami Herald, et hukkus 17 inimest. See on USA ajaloo kolmas ohvriterohkeim koolitulistamine ja kõige ohvriterohkem tulistamine keskkoolis.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm. — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

14 haavatud inimest toimetati haiglasse.

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Tulistamine kui iganädalane nähtus