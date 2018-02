Elu ongi armastus kui elad koos eluarmastusega ❤️ Kôige parem partner, kes toetab ja aitab kasvada. Kogu mu süda kuulub sulle @jesperparve ja see loob ruumi seal meie poegadele ❤️ #madlyinlove #bestboyfriend #fatherandson #newborn

