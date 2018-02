Esmaspäeva pärastlõunal koeraga jalutama läinud Kohtla-Järve naine leidis linnapiiril loomakorjused, mida ta koerte omadeks pidas, kuid on võimalik, et tegu on metsloomalaipadega.

Politsei alustas juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist. Kuna loomadel puudub karvkate, polnud loomakaitsjad, jahindusspetsialistid ja topisemeistrid teisipäeval tööpäeva lõpuks fotode põhjal selgusele jõudnud, mis looma korjustega on tegu. Politseil tuleb välja selgitada ka surma põhjus. Saatuse iroonia on, et loomalaibad lebasid kiviviske kaugusel politseimajast ning loomade varjupaigast Grey Dog, mille töötajad korjused linnarahva silme alt ära toimetasid. Laipu oli neli – kolm suuremat ja üks väiksem. Loomad olid pooleldi kottide sees. Leidja sõnul paistis tegu olevat ema ja kahe kutsikaga. Laipade juures oli palju siniseid kummikindaid. Praegu on laibad varjupaiga külmutuskambris.

Eesti loomakaitse selts palus korjuste pilte analüüsida Eesti metsloomaühingul, kes aitab selgitada, milliste loomadega on tegu. „Eesti metsloomaühing ei võta selles asjas info vähesuse tõttu lõplikku seisukohta. Konsulteerides jahimeestega, võib foto järgi oletada, et tegemist võib olla kolme kährikuga ning ühe metsnugisega. Korjuste seisukorda võib selgitada see, et pea on võetud ilmselt trofeeks või veterinaarametiga lepingu täitmiseks marutaudi uuringutel. Nahad pargitakse ning lähevad kasutusse,” kommenteeris Eesti metsloomaühingu esindaja.