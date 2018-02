Tallinna lennujaamas julgestustöötajana leiba teeniv Nika tegi üllatuse ja asus oma töövormis lennujaamas laulma.

"Ringvaate" küsimusele, kas ta on Eesti Lauluks valmis, vastas ta, et üritab olla. "Kõige raskem on see, et sa pead võitlema oma unega, et sa ei jääks lihtsalt magama. Aga üleüldiselt kui sa tead oma tööd, siis on lihtne. Kui sa pead kõikidest reeglitest kinni, siis saad hakkama. See ei peaks olema raske," rääkis Nika saates.

