Sügisel 2003 pandi Eesti Euroopa Liiduga ühinemine rahvahääletusele. Eesti ajaloo seitsmendal rahvahääletusel ütles oma arvamuse 554 751 Eesti kodanikku. „Jah“ märkis hääletussedelile 66,92 protsenti kodanikest.

29. märtsil 2004 said NATO liikmesriigiks Eesti, Bulgaaria, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia. Balti riikide õhuruumi hakkasid rotatsiooni korras turvama NATO sõjalennukid, esimesena Belgia omad. 1. mail 2004 sai Eesti koos Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungariga Euroopa Liidu liikmesriigiks.

Pea 14 aastat pärast ühinemist võib tõdeda, et Euroopa Liidu ning NATO liikmelisus on Eesti arengu ja julgeoleku jaoks olnud määrava mõjuga. Eesti on maksnud ELi eelarvesse umbes üks miljard eurot ja saanud toetustena tagasi 4,5 miljardit enam, kui sisse maksti. Liidus on Eesti suutnud end tõestada aktiivse ja konstruktiivse partnerina ning võtnud ELi integratsioonis pragmaatilise hoiaku. Selle aja jooksul on Euroopa Liidu toel rahastatud lugematu arv projekte ja ehitusi ning üheskoos NATO liitlastega kindlustatud Eesti julgeolekut viisil, milleks me üksinda poleks suutelised olnud.

Allikad:

· Eesti ajalugu: kronoloogia (Ain Mäesalu jt). Tallinn: Tänapäev 2015.

· Catlyn Kirna „Liitumine Euroopa ja NATO-ga“. Estonica, 02.12.2012.

· Eesti Euroopa Liidus. Eesti Vabariigi Välisministeeriumi veebikülg: 07.10.2016.