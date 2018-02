Ukraina talendisaates "X Factor" 20 parema naislaulja hulka valitud, Tallinna lennujaama julgestustöötajana leiba teeniv Nika Prokopjeva astub võistlustulle omatehtud lauluga "Knock Knock". "Ma koputan ustele, mis võiksid mulle avatud olla," kirjeldab Nika laulu sisu.

"Eesti laulul" osalemine võib tema sõnul avada talle muusikamaailmas uusi uksi. Ambitsioonid on neiul suured, ent ta jääb neist rääkides siiski tagasihoidlikuks. "Tegelikult ma juba tean kõike. Aga ma ei hakka rääkima, sest mul on piinlik. Need ambitsioonid on lihtsalt nii suured, et olen pigem vait," lausus ta ERR-i veebistuudios. Nika õppis ise laulma ja on tegelnud muusikaga aktiivsemalt viis aastat.

Nika Prokopjeva (Erlend Štaub)

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.

Vaata lõbusat küsitlust videost!