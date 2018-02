Räppar Rainer Olbri alias Metsakutsu osaleb "Eesti laulu" konkursil lauluga "Koplifornia". "Lugu räägib eestlusest ja Eestist, kuid lähenemine sellele teemale on natuke ebatraditsiooniline," selgitas Metsakutsu ERR-i veebistuudios, et lähenes eestlusele oma vaatevinklist.

"Loo mõte on, et põhimõtteliselt on kõik võimalik – Koplist Californiani on üks samm," sõnas räppar. Kas Metsakutsul on plaan välismaad vallutama minna? "Muusikat ei tee ainult üksi ja endale, vaid ikka mõtled, kuhu see võiks viia ja mis selle suurem eesmärk on," mõtiskles ta.

Muusik sõnas, et on räpiga tegelnud juba 20 aastat ja selle aja jooksul nii mõndagi saavutanud. Seetõttu on ta kõigega väga rahul. "Olen oma muusikaga sellises kohas, kus ma ei mõtle niivõrd sellele, mis võiks olla ja tulla, mida peaks tegema ja mis eesmärk on. Üritan nautida seda, mida ma praegu teen ja väärtustada seda, mis mulle on kätte tulnud," tunnistas ta.

Metsakutsu (Erlend Štaub)

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.