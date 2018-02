Filipiinide vastuoluline ning autoritaarse lähenemisega president Rodrigo Duterte ei mõista, miks peaksid naised üldse tema vastu mässama. Varem tänavalaste, narkosõltlaste ja pisikurjategijate massilises tapmises süüdistatud Duterte leiab, et tema riigis pole mässumeelsetel mingit kohta. Naisi soovitab ta üldse vagiinapiirkonda tulistada, vahendab Metro.

Ametlikus ülestähenduses on sõna „vagiina“ küll maha kriipsutatud, kuid just seda soovitas Duterte sõduritel sihtida. Kõne oli suunatud Uue Rahvaarmee mässuliste rühmituse liidritele. Väidetavalt kõneles Duterte: „Me ei tapa teid. Me lihtsalt tulistame teie v------t. Ilma nendeta olete kasutud.“ Oma armeel käskis ta siiski kõik Uue Rahvaarmee (lühend NPA) liikmed maha nottida, mehed või naised.

Ta imestas ka, miks naised üldse mässulistega peaksid soovima ühineda. Ta pöördus naismässuliste poole: „Mõned teist liituvad selle liikumisega, isegi kui teil pere on. Mõelge, kui mitu aastat te oma pere ei näe. Jõulud, uusaasta, laste sünnipäevad, enda sünnipäev. Teid lihtsalt pole. Sünnitasite lapsed ja jätate nad niisama maha.“ Duterte imestas ka, miks naised ei kasuta kontraseptiive, kui kavatsevad NPAga liituda.

Varem on Duterte oma sõduritele öelnud, et annab kuni konflikti lõppemiseni igale sõjaväelasele loa vägistada kuni kolm naist vastaste leerist. Inimõiguste organisatsioonid on korduvalt pööranud tähelepanu ettearvamatu ja vägivallalembese presidendi karmidele tegudele ja karistustele. Filipiinide narkosõjas on surma saanud eri andmetel kuni 14 000 inimest, nende seas ka meeleavaldajaid, lapsi ja isegi Ozamizi linna linnapea, kes tapeti narkoreidi käigus oma kodus.