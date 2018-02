Feliks Kark, kes on täna 100. osani jõudvas sarjas „ENSV“ esimesest osast alates kaasa löönud, tunnistab muheldes, et dissidendist soomepoisi Aadu roll meeldis talle algusest peale. „Eks ma olin päriselus ka niisugune vend, kes hellitas kogu aeg lootust, et Eesti ükskord vabaks saab. Sõpradega omavahel ikka arutasime, kui tore oleks oma riik – Eesti laevad sinimustvalgete lippude all ja oma sõjavägi… Parteis ei ole ma ka kunagi olnud. Nii et eks ma selles sarjas natuke nagu iseennast mängingi.“

Sarja pesamuna, Pillet kehastav Liisa Pulk seevastu tunnistab, et tema jaoks on seriaalis mängimine olnud ajalootunni eest. „Kui seriaali läksin, oli suvi 2010. Olin just juunis lõpetanud lavakunstikooli ja alustasin tööd Vanemuises,“ meenutab ta. „Samal ajal, kui „ENSV“ võtteid alustasime, algasid Vanemuises ka minu esimese lavastuse proovid (Liisa mängis Sofi Oksaneni „Puhastuses“ üht peaosalist, Zarat – S. P) ning ei olnud üldse kindel, kas mul on võimalik kaht asja korraga teha. Õnneks oli lavastaja Liisa Smith väga mõistev ja lubas mind võtetele. Nüüd on naljakas mõelda, kuidas see kõik kunagi minu jaoks alguse sai.“ Liisa märgib, et esimest korda „ENSV“ stsenaariumi lugedes oli see küll naljakas, aga rohkem isegi huvitav. „Olen küll nõukaajal sündinud, aga detailideni selle ajaga kursis polnud,“ sõnab ta.