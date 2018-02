Tänane "Pealtnägija" tõi avalikkuseni võika loo sellest, kuidas 17-aastane Magnus tappis külmavereliselt enda jaoks võõra mehe ning uhkeldas tapmisvideoga sotsiaalmeedias.

29. oktoobril 2016. aastal tuli 17-aastane Magnus enda tuttavate juurest peolt. Koduteel kohtus ta 50ndates eluaastates mehega, kellelt küsis suitsu. Kui võõras keeldus, läks poiss endast välja ja lõi teda. Kogu juhtunu jäädvustas noormees videole. Klipp on vaid üheksa sekundit pikk, ent selgelt on näha, kuidas Magnus meest lööb, nii, et viimane kukub teadvusetult maha.

"Siis lohistas ta kõrvalasuvasse võssa, võttis tema seljast Adidase dressid - dressipluusi ja dressipüksid, et need endale võtta," räägib vanemprokurör Saskia Kask. Dressipluusi ohvrilt seljast võttes hakkas mees väidetavalt teadvusele tulema - see fakt segas teda, mistõttu Magnus haaras noa ja pussitas meest 11 järjestikusel korral.