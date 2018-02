Kultuuriminister Indrek Saar tegi täna, 14. veebruaril Riigikogus ettekande kultuuripoliitika põhialuste dokumendi Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 elluviimise kohta. Saar ütles kultuuri aastakõnes, et Eesti kui kultuurriigi edukus põhineb meie inimeste loovusel ning kultuuri jätmine üksnes turumajanduse hoolde pole Eesti suguses väikeriigis mõeldav.

Kultuuriminister teeb Riigikogu igal kevadistungjärgul ettekande kultuuripoliitika põhialuste elluviimise kohta eelnenud aastal.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles aastakõnes, et Eesti kui kultuurriigi edukus tugineb meie inimeste loovusele ning eesti kultuur on riigi hoida. „Kultuuri jätmine üksnes turumajanduse hoolde pole Eesti suguses väikeriigis mõeldav. Riigi ülesanne on pakkuda keskkond, kus saab kultuur sündida, kuid see peab olema vaba ja pidevalt elav,“ rääkis Saar.

Minister lisas, et kultuuril läheb praegu hästi ning riigi kohus on leida uusi väärtusahelaid. „Loomemajandus on kasvav majandusharu ja igasugune edukas majandus vajab järjest enam loovust,“ rääkis minister. Ta tõstis heade näidete seas välja Film Estonia toetuskava, millest iga investeeritud 1 euro tõi mullu Eestisse 6,7 eurot välisinvesteeringuid. Seetõttu suurenes käesolevast aastast toetuskava maht kaks korda ehk 2 miljoni euroni.

Ministri aastakõnes kõlasid 2017. aasta kokkuvõtted kõigist kunstide, kultuuriväärtuste ja mitmekesisuse valdkondadest. Oluliste saavutustena tõi Saar välja XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ läbiviimise, Eesti kultuuri rahvusvahelise edu ning kultuuritöötajate hüppelise palgatõusu. „Kolm aastat tagasi oli kultuuritöötaja miinimumpalk 731 eurot ja mahajäämus Eesti keskmisest üle 30%. Sellel aastast suutsime kultuuritöötaja miinimumi tõsta 1150 euroni ja vahe keskmisega vähenenud 10 protsendile,“ ütles Saar.