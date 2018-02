Õhtuleht kirjutas, et praegune elatise maksmise süsteem tekitab võlglasi ning alampalgaga seotud elatusraha muutunud absurdselt suureks. Lapse ülalpidamine olla aga vaid ühe, lahus elava vanema õlul. Kolme lapse isa räägib aga oma kurva loo, kus lahutuse järel tuleb sisuliselt ülal pidada nii lapsi kui ka eksnaist.

(Lugejakiri muutmata kujul täispikkuses):

Mõtlesin, et kirjutan teile minu reaalsusest, mis on ilmselt paljude teiste vanemate reaalsus samuti.



Nimelt on täna seadusandlus selline, et kui lastega perekond laguneb ja lapsed jäävad n-ö võrdselt elama (nt kaks nädalat ühe vanema ja kaks nädalat teise vanema juures), siis lapsetoetusi saab ainult 100% ulatuses laste ema.



Minu olukord on selline, et mul on eksnaisega kolm last. Perekond lagunes naise soovil, sest tema enam pereelu ei tahtnud. Mina olin pere elukvaliteedi tagaja. Naine võis tööl käia, kui soovis. Olin laste kasvatamise juures igapäevaselt. Olen väga oma laste eludes kohal.



Perekond lagunes naise soovil. Lapsed elavad kaks nädalat ühe juures, kaks nädalat teise juures.



Tänane olukord on aga selline, et mina maksan jätkuvalt kõik lastega seotud kulud (huviringid, riided, side, kooliasjad, laagrid, sünnipäevad jne). Laste ema kulusid ei kanna, ta lihtsalt võtaks lapsed huviringidest ära, laagrisse ei paneks jne. Küll aga saab laste ema iga kuu riigilt 500€ lastetoetust. Minuga laste ema koostööd lastetoetuste kasutamise osas ei tee. Lastetoetus kulub laste ema riietele, kosmeetikale jms'le. Laste ema teab, et hoolin lastest ja ei jäta neid ilma riietest, huviringidest, laagritest jms.



Ainus võimalus mul saada 50% lastetoetusi on minna kohtusse. Kohtuskäigu maksumus on aga ca 6000-10000€, sellist raha mul ei ole.

Minu ettepanek on, et lastetoetused jagatakse võrdselt mõlema vanema vahel. Miks on siin sooline eelistamine? Kas siis isad ei olegi võrdväärsed lapsevanemad?



Hetkel on kõik ringkaitses. Räägitakse, et meestel on kõrgemad palgad ja mida iganes kuidas naistele liiga tehakse. Samal ajal maksab riik osadele naistele 500€ palgalisa. Mina isana kulutan lastele ca. 700€ kuus ja riigilt toetusi ei saa. Lapsed riigi poolt makstavast lastetoetusest mingit kasu ei saa.



Lahutuse ajal andsin eksnaisele kaasa kogu ühisvara, sest ta oli nii hale, et kuidas ta nüüd oma elu elamisega hakkama saab.



Kolme lapse isa