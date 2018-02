Tallinna lennujaama lennujulgestuse juhi Tarvi Pihlaka sõnul juhtus möödunud nädala reedel lennujaamas tõsine vahejuhtum, kus sõpra lennujaama saatma tulnud mees astus rumala naljaga üle piiri ning lennujaama töötajad käivitasid kõik turvameetmed, mida selles olukorras tarvitusele võtta sai.

Delfi kirjutab, et lennule registreerimisel juhtus nii, et üks reisija, kes oli minemas lennule, oli leti taga koos saatjaga. "Kui lennujaama töötaja reisija käest küsis, et kas tema pagas sisaldab keelatud esemeid, küsis saatja omakorda reisijalt, kas ta granaadi võttis ikka kohvrist välja,“ jutustas Pihlakas ümber edasise käivitanud vahejuhtumit.

Tema sõnul ei hakka lennujaama töötajad sellises olukorras hindama, kas tegemist võis olla naljaga või oli see reaalsus. Lennujaam kutsus kohale politsei ning kuigi reisija lubati hiljem lennukile, viidi rumala nalja visanud saatja politseijaoskonda ning talle määrati väärteokorras rahatrahv.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.