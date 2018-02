USA president Donald Trump saatis Kersti Kaljulaidile Eesti iseseisvuspäeva puhul kirja, milles tunnustab Eestit kui USA sõpra ja liitlast.

Trump kirjutas, et Eesti on oma esimese saja iseseisvusaasta jooksul näidanud üles jõudu ja otsusekindlust, elades üle okupatsiooni. Trumpi sõnul on Eesti suurepärane euroopalike väärtuste näide ning ka NATO liikmeks saamine on saavutus.

Trump lisas, et juhtiv roll ülemaailmse julgeoleku ja digitaalse innovatsiooni vallas on eestlaste ja nende esiisade eneseohverduste tulemus.

Presidendi kantselei dokumendiregistrist on näha, et kiri saabus Kaljulaidile kuuendal veebruaril.