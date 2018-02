Täna jõuab Kanal 2 ekraanil hittsarja „Suured väiksed valed“ viimane osa, mis paljastab avahooaega saatnud surma saladuse ja toob selgust paljudes dramaatilistes küsimustes.

Ühtemoodi nii kriitikute kui televaatajate poolehoiu pälvinud „Suured väiksed valed“ on läbi hooaja hoidnud õhus küsimust – keegi tegelastest on surnud, aga kes? Sarja viimane osa sõlmib täna lahtised otsad kokku ja paljastab, kelle surma ümber on kõik senised vihjed keerelnud. Lahenduse saavad aga kõik teisedki teemad, sest kõigil kolme peategelasel on omad deemonid, kellega silmitsi seista. Kas Celeste (Nicole Kidman) julgeb hüljata vägivaldse abikaasa? Kas Madeline (Reese Witherspoon) tunnistab üles mehe petmise? Ja kas üksikema Jane (Shailene Woodley) jääb endale kindlaks, et tema poeg pole koolikiusaja?

„Suured väiksed valed“ on erinevatel auhinnagaladel noppinud ligi 40 auhinda, sh neli Kuldset Gloobust ja 8 Emmyt. Mõlemal tseremoonial said parimate rollisoorituste eest pärjatud nii vastuolulist abielupaari kehastavad Nicole Kidman ja Alexander Skarsgård kui ka emalõvist ärinaist mängiv Laura Dern. Edukale avahooajale on juba planeeritud ka järg, kus teiste seas liitub sarjaga ka Meryl Streep.

„Suured väiksed valed“ viimane osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 22.