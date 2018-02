„Austraalias eeldab ühiskond, et õpid ülikoolis, lähed tööle, ostad laenuga auto ja maja ja rajad pere. Nii tegin ka mina. Mulle ei meeldinud IT-töö, sain sellest päris kiiresti aru, aga tegin seda raha pärast ja selleks, et oma lähedastele meelepärane olla. Sisimas olin aga õnnetu,“ sõnas Zezeran

Louis Zezeran on austraallane, kes on Eestis elanud üle kümne aasta. Ta omandas magistrikraadi arvutiteaduses, töötas suurtes ettevõtetes üle kogu maailma, kuid oli oma eluga rahulolematu, kuniks jõudis Eestisse.

Comedy Estonia üks asutajast Louis Zezeran ütles, et Eesti andis talle võimaluse elada õnnelikult ning soovitas noortel proovida erinevaid asju, et leida oma tõeline kutsumus.

Elumuutus algas hobiga tegelemisest. „Hakkasin esinema stand-up komöödia õhtutel. Ühel päeval kutsus sõber Eestisse komöödiaõhtuid korraldama. See ei tundunud alguses erilise karjäärina, tegime lihtsalt kuskil pubis lollakaid nalju. Aga ma nautisin seda. Üks asi viis teiseni ja aastatega on kasvanud hobist äri,“ ütles Zezeran..

Olla artist ja ettevõtja on keeruline, kuid väga põnev. „Kõige keerulisem asi, mida olen oma elus teinud, on Comedy Estonia. Ma pean olema ärimees ja artist samaaegselt. Teha neid kahte asja on väga raske, sest pean ennast pidevalt ümber lülitama. Ettevõtlus eeldab planeerimist ja täpsust, kunst aga hoopis teistsugust lähenemist.“

Zezeran soovitas noortele, et oma tõelise kutsumuse leidmiseks peab elus erinevaid asju proovima: „Kui tahad midagi teha, isegi kui suudad kuidagi vaevu ära elada, tee seda. Tee, mida armastad.“

Eesti on võimaluste maa

Zezerani sõnul on Eesti võimaluste maa, veidi nagu metsik lääs. Eesti areneb ja tema saab areneda Eestis - ilma igasuguse sotsiaalse surveta, oma kultuuriruumist väljas.

„Tunnen ennast siin õnnelikuna. Ma ei pea ronima karjääriredelil või abielluma, tegema asju nii nagu ühiskond ootab. Praktiliselt kõik Eestlased räägivad inglise keelt, mis on aidanud mul kohaneda. Uskuge mind, Lätis seda teha ei saa,“ ütles ta.

Zezeran hindab, et Eestis annavad inimesed elamiseks ruumi ega ole pealetükkivad: „Istun taksosse ja ma ei pea taksojuhiga rääkima – see on väike asi, aga suurepärane. Võib tunduda, et ma olen välismaalane, mulle meeldib palju rääkida ja ennast väljendada, aga sageli tahan olla omaette. Ja Eesti võimaldab mul seda.“

„Kõik on tüdinenud start-up jutust, sellest et kõik on võimalik, aga Eestis on see tõesti nii. Austraalias ei olnud mul kunagi tunnet, et võiksin hakata ettevõtjaks. Kui tegin seal oma ülikoolidiplomit, siis vaid kahel inimesel, kogu mu kursusest, oli mingi väike äri. Eestis on see täiesti normaalne ja naturaalne, et ülikooli kõrvalt tegeletakse ettevõtlusega. Siin riigis ei ole limiite - sa tahad rääkida peaministriga, tõenäoliselt näed teda tänaval kõndimas või mõnel avalikul ürituse.“

Kuidas meeldib Zezeran Eesti ilm? „See ei ole mõnus. Meil kellelgi pole jaanuaris hea olla. Üritame selle lihtsalt üle elada. Samas, olen palju olnud soojaks kliimas, ega ka see pole parem. Kõik tahavad olla soojas kliimas, aga võimalused on seal, kuhu keegi ei taha minna.“