Restorani- ja kiirlaenuärimees Pavel Gammer, kes sel nädalal kuritegeliku ühenduse juhtimise kahtlustusega kinni peeti, on oma mõtteid kirja pannud ka blogis. Seal jagab ta nõu algajale restoranipidajale, kuid Gammeri blogi on pigem reklaami kui sügavate isiklike mõtete kirjapaneku koht.

„Restoraniäri pole tema ainus kirg,“ kirjutab Gammer enesetutvustuses. „Pavel Gammer on lisaks aktiivsele kaasalöömisele Eesti juudi kogukonnas ka filantroop ning heategevusorganisatsiooni asutaja.“ Blogi eesmärk on kirjutada restoranimaailmast ja selle trendidest ning „anda lugejale võimalus õppida parimaid kogemusi edukate inimeste elust“.

Kokku on blogis üheksa postitust, esimene eelmise aasta augustis, viimane nädala eest 7. veebruaril. Selles kirjutab Gammer oma esimesest kokkupuutest ajakirjanikega. Ta kinnitab, et ei ole ise kunagi suur tähelepanuotsija olnud, kuid intervjuu Vene ajakirjanikuga oli igati meeldiv. Enamik postitusi on suhteliselt kuiv lugemine restoniärist.