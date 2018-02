Endine nn punaste laternate tänavate töötaja räägib Metro vahendusel, kuidas teda prostituudiks sunniti ning millised kliendid olid kõige hullemad. Hollandis legaliseeritud prostitutsioon tekitab rahvusvaheliselt järjest enam küsitavusi, sest inimkaubandust ja ärakasutamist pole legaliseerimine suutnud ära hoida. Glamuurist on asi kaugel. Hollandis on plaanis prostitutsiooniga seotud seadusi karmistada.

Bordellis veedetud aja jooksul haigestus Angelica suguhaigusse ning teda sunniti aborti tegema. Temaga kaubitsejad valetasid talle, öeldes, et ta võlgneb neile 30 000 eurot, mille bordellipidaja väidetavalt Angelica perele saatis. Et perekond teda taga ei otsiks.

Mingisugust summat Angelica murest murtud perekond muidugi ei saanud. Neile öeldi, et tüdruk hakkas vabatahtlikult prostituudiks. Vale oli Angelica muserdamiseks, et neiu arvaks, et perekond hoolib rahast rohkem kui temast. Samuti veensid bordellipidajad teda selles, et kuna Hollandis on prostitutsioon legaalne, siis pole politseisse üldse mõtet pöörduda.

Tavalise seksi eest võis bordell Angelicat müüa kõigest 40 euro eest. Kui klient kondoomi kasutada ei soovinud, pidi selle eest välja käima 100 eurot. Bordellipidaja võis Angelicat seksuaalselt ära kasutada oma soovi järgi, samuti peksis ta tüdrukut sageli. Ühel korral, kui Angelica keeldus kliendi ekstravagantseid soove täitmast, lõikus bordellipidaja ta nägu.

Ega kliendid palju paremad polnud.

„Inglased on kõige hullemad,“ räägib Angelica. „Kohtlesid mind nagu rämpsu. Üks urineeris mu peale ja naeris mu üle samal ajal. Kogu aeg on britid purjus. Tegid mulle haiget.“ Sageli pidi Angelica bordellis ka magama, juhuks kui mõni klient soovis varahommikul korraks läbi hüpata.

Pärast viis aastat kestnud kannatusi ja alandusi võttis Angelica end viimaks kokku ja kasutas võimalust, kui punaste laternate piirkonda külastas üks inimkaubandusega tegelev organisatsioon. Järgmisena tuli bordelli klienti mängima erariietes politseinik, kellele Angelica oma loo ära rääkis.

Nüüd elab Angelica taas Rumeenias ning suhtleb oma perega regulaarselt. „Kurb on see, et kui ma selles bordellis olin, siis kõik muudkui kõndisid mööda, lehvitasid, vahtisid, naersid. Isegi mõned politseinikud tegid seda, kõik oli ju täiesti seaduslik.“