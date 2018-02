Rootslane David Allanson ei viitsi autoga tööle sõita. Milleks, kui saab üle järve uisutada?

Kesk-Rootsis läheb ilm talvel piisavalt külmaks, nii et David tõmbab pärast hommikusööki uisud jalga ning siuhkab 3,5 kilomeetrit üle külmunud järve. Seda siis, kui tal on väga kiire. Tavaliselt teeb ta mõne ringi ümber järvesaarekeste ning siis on uisuretk umbes kümme kilomeetrit pikk. Ta töötab järveäärses hotellis ning saab uisutransporti kasutada tänu kohalikele lumekoristajatele, kes järvejää pealt lund lahti lükkavad.

Ehkki enamik järveäärseid elanikke armastab jääteel uisutada lihtsalt oma lõbuks, leidub peale Davidi veel paar inimest, kes uiskudega tööl käivad.

Suviti läheb David üle järve tööle süstaga.