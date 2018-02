Tänasel pressiüritusel maksu- ja tolliametis käidi kümne minutiga üle soovitused ja muudatused seoses 2017. aasta tuludeklaratsiooniga. Abikaasadel ühisdeklaratsiooni enam esitada pole võimalik, küll aga saavad nad oma kasutamata maksusoodustusi jagada. Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde rääkis pressikonverentsil, et põhiline muudatus on tänavu see, et erinevalt eelnevatest aastatest abikaasad ühisdeklaratsiooni enam esitada ei saa, võimalus on aga oma kasutamata maksusoodustusi üle kanda. Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas. Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

"Soovitame abikaasadest tuludeklaratsiooni esitada esimesena sellel, kel on tulusid väiksemad või kel on nii öelda kulutusi rohkem. Isik teeb tuludeklaratsiooni ära ja oletame, et tal jääb midagi kasutamata, siis süsteem pakub automaatselt välja, et tal on võimalus seda jagada oma abikaasaga," rääkis Udde.

Selleks on vaja teada vaid abikaasa isikukoodi, see süsteemi sisetada ja siis kinnitada. "Sellega saadetakse kõik andmed abikaasa tuludeklaratsiooni ja seal saab kõik olema eeltäidetud - ei pea ise midagi tegema. Tuleb lihtsalt üle kontrollida, kas kõik on tõene ja kas andmed sobivad. Kui miski tekitab küsimusi, siis on alati võimalik sellest maksusoodustusest loobuda ja see lihtsalt ära kustutada," märkis maksu- ja tolliameti juhtivspetsialist.