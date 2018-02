„Meil on ju laul „Ei saa me läbi Lätita,“ et see nüüd sellise varjundi on omandanud, on veidi ootamatu, aga ei ole ühte põhjust ja ühte tagajärge,“ ütles riigikogu ja Keskerakonna liige Aadu Must välisminister Sven Mikseri sõnade peale, mille järgi Lätist õlle ostmine on ebapatriootlik.

„Üleskutse sõita vabariigi aastapäeval Lätti viina ostma on üks kõige ebapatriootlikumaid asju, mida võib ette kujutada,“ ütles sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikser Eesti Päevalehele antud intervjuus. „Kui keegi tahab oma suhtumist väljendada ja eelarve aktsiisituluta jätta, siis võiks riigi sünnipäeval juua morssi!“

„Kui patriotism käib kõvasti rahakoti pihta, siis ei saa pahaks panna, et inimesed kasutavad raha otstarbekalt,“ sõnas Reformierakonda kuuluv Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.