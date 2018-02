„See Eurovision on selle juures boonus. Isiklikult ei ole kunagi mingi eriline Eurovisioni austaja olnud. See lihtsalt on mingi kirss tordil, mis seal lõpus on. Üleüldiselt „Eesti laulul“ ei ole sellist Eurovisioni maitset küljes. See on selline teistmoodi," vastab Kingi küsimusele, kas poisid unistavad ka päriselt Eurovisionile pääsemisest.

„Eesti laul“ on viimase viie aastaga väga jõudsalt kasvanud, finaalid juba Saku suurhallis, piletid välja müüdud. Aga kindlasti ka puhtalt enesearendamise küsimus on see ka, kui olla seal TOP 20 seas, kuidas su laul žüriile sobib…See on selline tore kogemus,“ selgitab Kingi.

„Otsustasime osaleda sellepärast, et see on üks kõige suurem muusikaüritus, kus oma muusikat Eesti rahvale tutvustada. Oleks patt jätta sellist võimalust kasutamata," põhjendab Karl-Kristjan Kingi koos oma lavakaaslase Karl Killinguga seda, miks poisid "Eesti laulu" konkursist osa võtavad.

Mõnusa rütmiga lugu sündis hoopiski Hugo Martin Maasika ehk Whogaux' sulest.

„Tegelikult oli sellega vist niimoodi, et Hugol oli mingi jupike olemas, mis laagerdus kuskil sahtlis tükk aega. Mingi aeg võtsime selle ette ja siis samm-sammu haaval tuli ära kuskile maale ja siis me mõtlesime, et võiks sellega proovida. Ja siis tegime selle loo suhteliselt ruttu valmis ja saatsimegi ära,“ räägib Kingi.

Killing tunnistab, et temale tuli poolfinalistide sekka saamine üllatusena. "Teleka ees veidike värisesin," naerab ta.

Eelmisel aastal koos Maianiga ja lauluga "Have You Now" "Eesti laulu" finaali pääsenud Kingi aga eeldas juba, et nad ka seekord edasi pääsevad.

„Kunagi ei tea, mis žüriile peale läheb, aga sisimas, kuidagi eelmise aastaga õppisin seda, et kui me Maianiga edasi saime, siis ma juba teadsin, mida teha ja kuidas teha seda lugu sinna. Mul oli endal kindlam tunne sees. Sisimas ootasin, et saame edasi,“ tunnistab ta.

Poisid lubavad, et lavasõu tuleb neil lahe, aga mitte midagi üle vindi keeratut.

„Tuldpurskavaid dinosauruseid seal laval kindlasti ei ole. Aga midagi, mis selle loo sisu ja selle asjaga kokku läheks. Äkki paneme sellele Karlile ukulele kaela, või mulle, eks näis. Aga visuaalne pool tuleb meil kindlasti äge. Meil on üks väga hea, omal alal olev tuttav, kes teeb meile LED-ekraanide peale korralikud animatsioonid ka. Peaks jutustama seda meie lugu veidi paremini ka,“ õrritab Kingi.

Oma šansse edasipääsemiseks peavad poisid pigem headeks.

„Eks neid ennustusi on ennegi kõvasti tehtud, mis ei pea absoluutselt paika. Kunagi ei tea, mis rahvale meeldib. „Eesti laul“ ongi selles mõttes ettearvamatu koht, pelgalt lugu ei olegi põhifaktor, vaid see, mis laval toimub, kui usutavalt sul kõik välja tuleb. Kui kõik asjad ära tabad, siis on tõenäoliselt see finaalikoht ka kindel," arvab Kingi.

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.