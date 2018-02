Üleeile õhtul sündis Hannes Hanso ja tema abikaasa Riina perre poeg. Hannes ütles eile Õhtulehele, et sünnitus läks kenasti, kiiresti ja turvaliselt: „Ema ja poisiga on kõik hästi. Laps kaalus üle 4 kilogrammi ja on 53 cm pikk.“

Eilse seisuga uuel ilmakodanikul veel nime polnud. „Arutelud on aktiivsed. Väga raske otsus on nimevalik, kui on juba kuues laps!“, ütles mees. Nüüd aga avaldas ta Facebookis pildi, mille juures on kirjas ka nimi - Johannes Mart. "E-Eesti elu. Lapsele nimepanek nutitelefoniga. Poiss sai nimeks Johannes Mart. Tervitame!" kirjutab ta.

Hannesele on Johannes Mart kuues laps, kuid abikaasa Riinaga neljas ühine järeltulija. Eelmisest abielust on tal poeg Toomas ja tütar Saara Triinu. Praeguse abikaasa Riinaga oli tal senini kolm last – Henri Kristjan, Mari Elli ja üle-eelmisel aastal sündinud Miia Laura.