Täna pärastlõunal külastas Tallinna Lastehaiglat toetusfondi patroon Evelin Ilves, kes tegi ootamatu üllatuse ja kinkis koostööpartnerile tänutäheks pisevalmistatud tordi.

„Neste Eesti on toetanud kütusega lastehaigla reanimobiili sõite 25 aastat – kogu Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tegutsemisaja vältel. See abi on olnud hindamatu väärtusega,“ rääkis Evelin Ilves.

Ilvese sõnul ei ole võimalik neid tuhandeid kilomeetreid, mis laste tervise nimel ja elude päästmiseks on maha sõidetud, võimalik kokku lugeda. „Saame sümboolselt just tänasel sõbrapäeval kogu toetusfondi meeskonna nimel edasi öelda meie kõigi südamest tuleva tänu,“ ütles Ilves torti üle andes.

(Teet Malsroos)

Evelin Ilves osales projektis „Eesti 100 torti“, millega kaasneb lisaks retseptiraamatu välja andmisele suursugune heategevusaktsioon – Eesti Vabariigi sünnipäevakuul kingivad tordimeistrid enam kui 100 maiuspala heategevusena abivajajatele, tunnustamist väärt isikutele ja -ettevõtetele. Nii tänab torditiim kaasmaalasi igapäevase panuse eest meie riigi heaks.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevusfond, mille eesmärgiks on aidata kaasa igati lastesõbraliku haigla kujundamisele ja parima võimaliku meditsiinilise abi toomisele Tallinna Lastehaiglasse ning muuta ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste probleemidesse. Tallinna Lastehaigla Toetusfond tähistab tänavu oma 25. tegutsemisaastat.