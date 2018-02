Jahi käigus leiti, et metsseakari jaguneb kaheks. Jahimehed otsustasid keskenduda esiti ühele osale karjast, kuna mõlemat osa ei saadud sisse piirata ning jahil osalejaid oli vähe. Jaht möödus edukalt ning poolest karjast õnnestus küttida kolm metssiga. Teine pool karjast, mida algselt ei hakatud sisse piirama, oli liikunud jõe poole. Kuna kütid teadsid, et jõgi on keskosast jäävaba, siis kahtlustati, et metsloomad võivad selle ületamisel hätta sattuda.

Nimelt pandi ühele jahimehele külge nöör, et põrsasteni jõuda. Jõgi oli ainult osaliselt lahtine, mistõttu pidi jahimees appi võtma mootorsae, et jääd purustades tekitada põrsastele kaldale liikumiseks teed. See aitas alajahtunud ja nõrku põrsaid ning üks neist suutis ise veest välja ronida. Teise aitas kaldale jahimees, kes tõstis ta käte peal veest välja. Kolmandal põrsal sai aga enne abikäe jõudmist jõud otsa ning teda ei õnnestunud kahjuks jää alt päästa.

undefined (Eesti Jahimeeste Seltse)

Pärast päästeoperatsiooni kontrollisid jahimehed veel päästetud põrsaid, et nad alajahtumise tõttu metsa alla ei jääks ning kui emis koos kolme põrsaga omal jalul eemale jooksis, lahkusid metsast ka jahimehed.

Eesti Jahimeeste Selts tänab julgeid jahimehi olukorra päästmisel

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on tegemist tänuväärse teoga ning ta kiidab Viljandi jahimehi kiire ja julge tegutsemise eest. „Antud juhul käitusid nad just nii nagu eetilisele jahimehele kohane, ehk et kui jahiulukist sai abitus olukorras olev loom, tulekski teda aidata,“ selgitas Korts. „Sellistel juhtudel on õige ja vale mõõdupuuks eelkõige jahimeeste sisetunne, mis sel korral otsustavaks sai,“ nentis tegevjuht ja lisas: „Täname Viljandi jahimehi, kes külma trotsides metsloomadele appi läksid“.

undefined (Eesti Jahimeeste Seltse)

Üks on aga selge, see Viljandimaalt pärinev lugu näitab ilmekalt kes jahimees tegelikult on. Kuigi neid lugusid hoiavad kütid tihti enda teada ja toimetavad meelsamini vaikselt omakeskis, tuleks metsas toimunust rohkem teada anda.

„Ehkki on meil sigade Aafrika katk ja sellest tulenev erikord, tuleks meil alati jääda eetilisteks jahimeesteks,“ tõdeb Korts. „Olukorrad looduses on väga erinevad, mistõttu ei ole võimalik ühtset soovitust taolisteks juhtudeks anda, aga see on iga jahimehe enda otsustada,“ põhjendab ta.