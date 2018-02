"[Konsulaarteenuste] kasv tuli peamiselt sellest, et me väljastame e-residentide kaarte saatkondadest," ütles Eesmaa, et see on tõstnud märkimisväärselt saatkondade koormust. Ta kirjeldas, et möödunud aastal anti välisesindustes kätte ligi 20 000 ID-kaarti ja passi. Neile lisaks anti välismaal kätte ka napilt alla 12 000 e-residendi kaardi. "Märgiks siinkohal ära, et Eesti soov on, et edaspidi saaksid e-residendid oma kaardid kätte välise teenusepakkuja käest," ütles Eesmaa. Tema sõnul loodetakse sarnane võimalus luua ka Eesti kodanikele ning lisaks kaalutakse passi saatmist ka posti teel. "Seaduses pole selleks juba praegu mingeid takistusi..." tõi Eesmaa välja.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Kersti Eesmaa sõnul kasvas möödunud aastal konsulaarteenuste arv 2016. aastaga võrreldes kümme protsenti. Konsulaarteenuste all mõeldakse erinevaid teenuseid, mis on suunatud kas välismaal elavatele eestlastele, sinna reisivatele eestlastele või ka teiste riikide kodanikele, kes on Eesti e-residendid. Kokku tegelesid Eesti välisesindused ja aukonsuld ligi 98 600 erineva juhtumiga dokumentide väljastamisest rahalise abi edastamiseni.

Eestlased saavad välismaal oma muredega üha enam ise hakkama - selgub Välisministeeriumi kokkuvõttest möödunud aasta kohta. Enim tuli pakkuda abi isikut tõendavate dokumentidega seonduvalt ning nende väljastamise lihtustamiseks on ministeeriumil ka omad plaanid. Lisaks on siht jõuda naaberriikidega samale tasemele, pakkudes viisavabadust eksootilise Gambiaga.

Võrreldes ülemöödunud aastaga, vajasid välismaal viibivad eestlased konsulaarabiga seotud toiminguid kahe võrra vähem ehk 1348 korda. Suurima osa moodustasid asendusdokumentide väljastamised: neid anti välja 931 tükki. "Kui hakata uurima, mis on selle kasvu taga, siis [on selleks] pigem Eesti eesistumine ja sellega seotud rangem piirikontroll. Ehk väga suur osa kasvust on tulnud näiteks Soomest, kus tihtipeale lubatakse [inimesi üle piiri dokumendi] koopiaga või politsei tõendiga..." selgitas Eesmaa, et ilmselt otsustasid paljud passi kaotanud rangele kontrollile mõeldes asendusdokumendi kasuks.

Lisaks asendusdokumentidele, vajasid eestlased abi ka kuritegudega seonduvalt, õnnetuste ja haigustega seoses, surmajuhtumite, kinnipidamise ning isegi rahalise abiga seoses. "Kõikide puhul nende liikide osas on tegelikult aset leidnud numbrite vähenemine," ütles Eesmaa üldistele tendentsidele viidates. "Julgeksin üldsõnumina öelda seda, et eestlased saavad oma mureolukordadega välismaal paremini hakkama." Ta viitas, et Välisministeeriumi statistika kajastab vaid neid juhtumeid, mille puhul on pöördutud välisesinduste poole, sest kõikidest mureolukordadest ei pea ministeeriumi teavitama.

Abi on siiski vajatud: Eesmaa sõnul on välisesinduste poole pöördutud näiteks turismipettustega, kus inimesele on võõrriigis pähe määritud reise, mida tegelikult ei toimunudki. "Samuti [on aset leidnud] ka sellised tavapärased baaripettused, kus satutakse kahtlasesse baari ja arve tuleb tuhande euro ringi. Neid on nii lähiriikidest kui ka kaugematest," kirjeldab Eesmaa ja avaldab kahetsust, et tegeleda on tulnud ka perevägivallaga.

Eesmaa hinnangul keeruliseimateks ga need juhtumid, mis leiavas aset seal, kus Eestil ametlikke esindajaid pole. Kui mõelda 2017. aasta suurimatele väljakutsetele üleüldse, nimetab ta esmalt Indias vangistuses olnud laevakaitsjatega seonduva. "Samamoodi [juhtum] Afganistanis, kus peeti kinni Eesti filmirežissöör. Ja tegelikult oli veel üks juhtum ühes keerulises riigis, kus kaks Eestist pärit noormeest otsustasid, et nende reisimise liigiks on reisida ilma rahata. Nad sattusid ühte päris keerulisse riiki, kus Eestil pole välisesindust ja peeti seal kinni kahtlusega, et nad võivad olla välisvõitlejad..."

Kuid lisaks inimeste paremale hakkamasaamisele välismaal, on ministeeriumil ka teine rõõmusõnum: viisataotluste arv külastamaks Eestit on kasvanud varasemaga võrreldes 15 protsenti. "Ehk kõik need tingimused, mis tingisid viisataotluste languse 2014-2015, on hakanud taanduma," kirjeldas Eesmaa ja lisas, et viisataotluste langust soosid erinevad tegurid alustades Krimmi okupeerimisest, lõpetades Venemaa majandusliku seisuga. "Julgen öelda, et need tingimused, mis tõid esile selle languse, on hakanud taanduma. Peterburis oli suisa rekordaasta: oleme väga õnnelikud selle üle, et turistid on leidnud tee Eestisse."