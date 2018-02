Sõbrapäev on alati olnud Brigitte Susanne Hundile üllatusterohke ning ka täna on ta saanud juba salajaselt austajal saadetise. Seitsmesed uurisid hiljaaegu lahku läinud Brigittelt, kuidas suhtub ta akti pildistamisse ning kas seksikas Buduaari fotosessioon on tehtud ka kellelegi mõeldes? Raadiohääl ja blogistaar jäi viimase osas salapäraseks.

Vaata täpsemalt videost!