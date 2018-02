Ilmaprognoosi järgi võib enne nädalavahetust nautida madalrõhkkonnaga kaasnevat lumesadu, nädalavahetusel lund ilmselt juurde ei tule.

Ilmaprognoosi järgi jääb õhutemperatuur kolmapäeva õhtul -5..+1°C vahemikku ja öösel -7..-12 (kohati -15, saarte rannikul paiguti -3°C) ümbrusesse. Märjad teepinnad jäätuvad.

Riigi Ilmateenistuse andmetel ulatub neljapäeval idapoolse kõrgrõhkkonna serv Eestini. Ilm on sajuta ja laiguti selgema taevaga. Öö on rahulik, päeval muutub kagutuul tuntavamaks. Õhutemperatuur langeb öösel saartel ja läänerannikul -3..-8, mandril -10..-15°C-ni, päeval on saartel -3..-5, mandril -6..-8°C.



Reedel madalrõhkkonna surve suureneb. Öösel sajab siin-seal kerget lund, päeval on saju võimalus väiksem, õhtu poole jõuab aga lõuna poolt uus tihedam lumesadu. Kagu- ja lõunatuul on tuntav eelkõige saartel. Õhutemperatuur on öösel -7..-11, saarte ja Pärnumaa rannikul -3..-5, päeval -2..-6°C.



Laupäeval suundub hääbuv madalrõhkkond Läti kohale ja selle põhjaserva mööda liigub üle Eesti lumepilvi. Tuul puhub kagust ja idast, päeval pöördub kirdesse ja põhja ning on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, meremõjuga rannikul -2°C ümber, päeval 0..-4°C.