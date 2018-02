Seega võivad Komissarovi stipendiumi näite- ja lavastuskunstiüliõpilaste kõrval taotleda ka kunsti visuaaltehnoloogia ja tantsukunsti tudengid. Seda põhjusel, et praeguse etenduskunstide osakonna kõrghariduslike õppekavade ülesehitamise idee teatrimudelina kuulub Komissarovile, kelle hinnangul tähendab teatrimudel õppeprotsessis seda, et tulevased teatri tehnilised ja loomingulised töötajad õpivad koos ja täiendavad üksteist, omandades arusaamise toimivast teatrimehhanismist kui ühisest loomingust. „Kalju ise oli sellise kolmiksüsteemi väga suur toetaja ja nimetas seda teatrimudeliks,” märgib Johanson. „See oli tema jaoks väga oluline teema.”

Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal, eelkõige õpingute ja praktika toetuseks ning Johansoni sõnul algas töö võimaliku stipendiumi loomise kallal juba enne Komissarovi surma ning toona võttis asja ajada näitleja Garmen Tabor. Stipendiumi idee sõnastas Komissarov ise, kel oli kombeks öelda, et „üliõpilane oleks selle nelja aasta jooksul mingitpidi oma piire tunnetanud. Sest siis, kui ta on neid tunnetanud, saab ta tegelda ka nende avardamisega.” Ühtpidi väärtustatakse Johansoni sõnul Komissarovi pikaajalist ja viljakat tööd teatrihariduse vallas, teistpidi aga tunnustatakse tudengit, kes on õpingutes tervikuna olnud tulemuslikult loominguline, distsiplineeritud, eetilisi väärtusi silmas pidav ning oma erialal perspektiivikas.

„Nüüd on jõutud asjaajamistega nii kaugele, et kultuurkapital otsustas stipendiumi toetada,” sõnab Johanson rahulolevalt. „Praegu viime seda esimest korda ellu ja algatame stipendiumitraditsiooni ning ühtlasi algatame ka Kalju sünnipäeva tähistamise traditsiooni. Stipendiumi kätteandmine on 8. märtsil, professor Kalju Komissarovi sünniaastapäeval.”