USA Riikliku julgeolekuagentuuri (National Security Agency ehk NSA) Marylandis asuvas peakorteris toimus 14. veebruaril tulistamine, vahendab BBC. Ükski inimene surma ei saanud.

Fort Meade'is asuva hoone sissepääsu juurde sõitis musta värvi maastur, milles istus relvastatud isik. NSA kinnitab, et olukord on kontrolli all ja ründaja kinni peetud. Algsed teated olid kolmest kannatanust, hiljem on kinnitust leidnud vaid ühe vigasaanud inimese toimetamine haiglasse. Hukkunuid ei ole.

CBS News vahendab, et sissepääs oli valve all ning tulistaja majja sisse ei pääsenud. Ründaja auto esiklaasil on näha kuuliauke.