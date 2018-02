USA Riikliku julgeolekuagentuuri (National Security Agency ehk NSA) Marylandis asuva peakorteri ees toimus 14. veebruari hommikul tõsine turvaintsident, vahendab BBC. Ükski inimene surma ei saanud.

Fort Meade'is asuva hoone sissepääsu juurde sõitis musta värvi maastur, milles istus kolm inimest. NSA kinnitab, et olukord on kontrolli all ja ründajad kinni peetud. Kannatanuid on esialgsetel andmetel kolm, üks vigasaanud inimene toimetati haiglasse. Hukkunuid ei ole.

CBS News vahendab, et sissepääs oli valve all ning ründajad majja sisse ei pääsenud. Uuema info kohaselt viibis autos kolm meest, kes on vahistatud ning neid kuulatakse üle. Ehkki intsidendi vältel toimus ka tulistamine, on nüüdseks ilmnenud, et tulistajateks olid politseinikud, kes üritasid kihutavat sõidukit peatada. Üks kolmest vigastatust oli sõiduki juht, auto esiklaasil oli näha kuuliauke. Üks kannatanu oli NSA töötaja, üks tavakodanik.