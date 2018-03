Möödunud aastal ilmusid Õhtulehes kahe erineva ema lood, keda ühendas üks mure – kuidas saada aasta aastalt pikkust ja kaalu viskav erivajadusega laps kodust välja ilma, et selleks oleks vaja appi paluda kedagi kolmandat või tõsta paigast ära oma selg.

“Lift valmis. Kimame ja naudime juba,” teatab Keilas elav Elke, kelle jaoks muutus elu kuu aja eest tänu annatajate ning linna omaosaluse toel valminud invalifti näol kordi kergemaks. Enam ei pea tema poeg enda lemmikuid, autosid vaid aknast jälgima. Samal ajal seisab Saaremaal elava liitpuudega tütre ema Kaja endiselt lõhkise küna ees. Vajalikku invalifti ei ole aga kuskil.

Kaja märkis esiti, et tema ainus takistus lifti paigaldamisel on linna sotsiaalosakond. Hiljem selgus, et see pole kaugeltki nii. Nimelt on kortermajas ümberkorralduste tarvis vaja ka teise majaelanike luba, kuid loa saamine ei ole Kajal tänaseni õnnestunud.

Keilas elaval Elkel sellist mure ei olnud. Temaga esmakordselt kohtudes teatas naabergi rõõmsalt, et lifti on kindlasti vaja ja selle vastu ei saagi kellelgi mitte midagi olla. Kõik mõistsid, et laps tahab õue ja teda süles ega seljas kandmiseks emal kauaks jaksu ei jätku.