Superministeeriumis kavandatakse naistepäeva tähistamist. Seal paikneva sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond aga soovis ürituse ära keelata, sest see olevat naistele solvav, kirjutab tänane Eesti Ekspress.

Õhtuleht küsis, kas ajalehe sahinate rubriigis avaldatu vastab tõele ja kui jah, siis mis põhjusel seda taheti teha.

"Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond ei ole soovinud naistepäeva ära keelata ning ei oska selles osas Eesti Ekspressis viidatud infot kommenteerida," ütles sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Agnes Einman.

Uurisime ka, mis saab ühel riigiasutusel olla üle saja aasta tagasi Kopenhaagenist alguse saanud naiste õiguste eest võitlejate tähtpäeva vastu. Naiste austamine ja meelespidamine ei saa ju kuidagi solvav olla.

"Oleme nõus, et naistepäev on ajalooliselt üks tähtsamaid naiste õigustele tähelepanu pööramise tähtpäevi ning väärib igati tähistamist. Ka Eestis on naistel juba sada aastat valimisõigus ning naistepäeva raames soovime, et naiste muredele ja probleemidele, aga ka edule ja saavutustele pöörataks ühiskonnas rohkem tähelepanu. Samas soovime ka toonitada, et soolise võrdõiguslikkuse küsimused väärivad kaasa mõtlemist igal kalendripäeval," märkis Einman.