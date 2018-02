USA presidendi Donald Trumpi advokaat Michael Cohen tunnistas ajalehele The New York Times antud selgituses, et maksis pornostaar Stephanie Cliffordile 2016. aastal 130 000 dollarit. Ta ei täpsustanud, miks ta seda tegi, kuid rõhutas, et see raha ei olnud Donald Trumpi, vaid tema isiklik raha.

Ärileht The Wall Street Journal teatas jaanuari keskel viitega anonüümsetele allikatele, et USA praeguse presidendi Donald Trumpi advokaat maksis 2016. aasta presidendivalimiste eel 130 000 dollarit endisele pornostaarile Stephanie Cliffordile (kunstnikunimega Stormy Daniels), et viimane vaikiks oma afäärist Donald Trumpiga. Ärilehe andmetel kohtusid Donald Trump ja Stephanie Clifford 2006. aastal Lake Tahoe´s golfiturniiri ajal ja jõudsid ka voodisse. Pikantseks muudab loo tõsiasi, et Trump oli vaid aasta varem abiellunud oma praeguse naise Melaniaga.

Valge Maja eitas tookord vaikimisraha maksmist ja rõhutas, et The Wall Street Journal levitas valeinfot. Kuulujutud Trumpi afäärist Cliffordiga olid aga visad kaduma. Uut hoogu andis neile seni avaldamata intervjuu, mille Clifford oli andnud väljaandele In Touch Weekly 2011. aastal. Naine kinnitas selles, et tema armuafäär Trumpiga algas 2006. aasta juulis Lake Tahoe´s golfiturniiri ajal. Esmalt vahetati pilke, seejärel küsis Trump temalt telefoninumbrit ja kutsus ta hotellituppa õhtusöögile ning hiljem mindi ka voodisse. Pärast seda kohtuti regulaarselt ligemale aasta jooksul.

Advokaadi värske tunnistus annab kuulujuttudele Trumpi armuafäärist pornotähega uut hoogu.