Saksamaa valitsus kaalub koos liidumaade ja väiksemate omavalitsustega õhusaaste vähendamiseks lähiliinidel tasuta ühistransporti, selgub kirjast, mille keskkonnaminister Barbara Hendricks, liiklusminister Christian Schmidt ja kantsleriameti juht Peter Altmaier saatsid Euroopa Komisjoni keskkonnavolinikule Karmenu Vellale.

Tasuta ühistranspordiga loodetakse vähendada eraautode liiklust ja seeläbi parandada Saksamaa linnade õhukvaliteeti. Omamoodi on see sunnitud samm, sest Euroopa Komisjon on nõudnud Saksamaa valitsuselt õhukvaliteedi parandamist ja ähvardanud nõudmise mittetäitmisel kohtuhagiga.

Saksamaa valitsus on juba välja valinud tasuta ühistranspordi katsetamiseks viis linna: Bonni, Esseni, Herrenbergi, Reutlingeni ja Mannheimi.

Saksa Liiklusettevõtete Liidu (VDV) andmetel ei ole varem riigis tasuta ühistransporti pakutud. Tõsi, omamoodi pioneeriks võib pidada Brandenburgi liidumaal asuvat Templinit, kus kunagi oli bussisõit tasuta. VDV andmetel kulub ühistransporti pakkuvate ettevõtete finantseerimiseks aastas 12 miljardit eurot, millest pool tuleb piletimüügist. Tasuta sõidu puhul tuleb see raha maksumaksja taskust. Lisamiljardeid on vaja ka uute busside ja rongide ostmiseks, et tulla toime reisijate arvu kasvuga.