Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema uus päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Arvesta sellega, et iseennast on lihtne petta. Teised võivad meie alateadlikke signaale lugeda paremini kui me ise. Proovi end jälgida ja analüüsida, endast paremini aru saada.