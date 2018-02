Kui kuhugi sõitma pead, siis ära autoroolis unistama jää. Vajalik on kohalolu ja tähelepanelikkus. Pead olema kindlakäeline, kaasliiklejate peale lootma jääda ei või.

Kui seltskonda sattud, võid jääda rääkima inimesega, kes ärakuulamist ja lohutust vajab. Sina oled kaastundlik ja kannatlik, pühendad talle ehk rohkemgi aega, kui vaja oleks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ära riku enda ja armastatud inimese laupäeva ära sellega, et muudkui muretsed tööasjade pärast. Jäta need mõtted esmaspäevaks, praegu on puhkamise aeg!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Päev ei sobi raske füüsilise töö tegemiseks või spordivõistluseks. Liiga tugev füüsiline pingutus mõjub kurnavalt, pärast võtab taastumine päris pikalt aega.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võid peol tutvuda huvitavate vastassoolistega, ent nende usaldamisest tasuks hoiduda. On oht, et keegi üritab sulle midagi hämada, sinu heasoovlikkust ära kasutada.

Neitsi

23. august – 22. september

Jälgi hoolega, mida sööd või jood – organism võib nüüd eriliselt tundlik olla. Kui läheb lõbusaks peoks, siis sinul tuleb kindlasti kangemate jookidega piiri pidada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sea kahtluse alla info, mis sinuni jõuab. Proovida ei tasu tervisega eksperimenteerimist. Need ravimid või toidulisandid, mida su sõber kiidab, ei pruugi sulle sobida.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Pole mõtet ajada äriasju või teha suuremaid sisseoste. Sa ei pruugi teada kõiki asjaolusid, võid maksta mõttetult kõrget hinda asja eest, mis palju väärt pole.

Ambur

22. november – 21. detsember

Marsi ja Neptuuni kvadraadi mõju all on raske asjadest sotti saada. Eriti keeruline on mõista seda, mida kallid kodused sulle selgeks teha püüavad. Sa ei saa neist aru.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kipud lihtsameelselt uskuma kõike, mida su kõrvad kuulevad. Eriti siis, kui sind kiidetakse või sulle romantilisi sõnu sosistatakse, kaotad ettevaatuse ja kriitikameele.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Hoia sõprussuhted ja rahaasjad lahus. Juhul, kui sul on kellegagi sõpradest ühine äri, ärge täna pigem äriasju arutage. Päev võiks sobida kultuurisündmuste nautimiseks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Hõljud romantilistes unistustes, need on sinu jaoks meeldivamad kui tavapärane maine tegevus. Ära tarvita toiduaineid, mis võivad tekitada allergiat.

Sünnipäevalapsele