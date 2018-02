Esmatähtis on koostöö. Hea päev edasiviivate koosolekute pidamiseks, mõttevahetus on kiire ja asjalik. Õhtul tõotab tuua põnevaid vestlusi vabas ja lõbusas õhkkonnas.

Võta tööpäeva täie tõsidusega, süvene tööülesannetesse, mis nõuavad süsteemset mõtlemist ning head sõnaseadmise oskust. Läbirääkimistel oled heas vormis.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võiksid koolitusele minna. Omandad hästi uut infot, oskad eristada tähtsat ebaolulisest. Tasub tarkade inimestega juttu ajada, esitada neile küsimusi huvipakkuvatel teemadel.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kõige parem on süveneda siis, kui oled rahus ja vaikuses. Et täita teiste nõudmisi, pead esmalt aru saama, kuivõrd on need kooskõlas sinu isiklike vajaduste ja püüdlustega.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Hästi mõnus on kallimaga koos olla. Tahad talle oma mõtetest ja tunnetest rääkida, ideid ja plaane jagada. Ära vaid unusta aega võtta ka selleks, et tedagi kuulata.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui teed vaimset tööd, on päev ideaalne. Suudad hästi keskenduda, märgata ka pisimaid detaile. Ühtviisi edukalt võib sujuda nii raamatupidamine kui loominguline sõnaseadmine.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Saad võimaluse teiste ees arvamust avaldada, oma seisukohti põhjendada. Tee seda, ent suhtu austusega ka teiste arvamustesse, ära võta kõiketeadja positsiooni.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Mõndagi võib anda see, kui mõtled läbi varasemad sündmused, mis sarnanevad kuidagi praegusele olukorrale. Sul on omajagu kogemusi, millest on paljugi õppida.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled seltskondlik ja jutukas. Hea meelega avaldad oma arvamust, vaidleminegi pakub sulle lõbu. Ehkki oled oma seisukohtades ilmselt kaljukindel, ära kisu teisitimõtlejatega tüli.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Ka üksiküritajana võid edukaid äriideid genereerida. Ehk sa ei tahagi neid teistega jagada, sest mõtled ennekõike enese vajadustele ja tunned, et on parem kasumit mitte jagada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sa tead, millised on su eesmärgid, oled valmis nende nimel pingutama. Vajadusel selgitad oma mõtteid teistelegi, nende arvamus sulle aga eriti korda ei lähe.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sõprade tugi on oluline, üksinda olles võid üle mõelda ja ummikusse sattuda. Kunagi omandatud kaljukindlad arusaamad võivad mõjuda takistavalt.

Sünnipäevalapsele