Sul on hea kindel tunne – truud sõbrad on olemas ning aitavad nad sind heade nõuannetega. Töine olukord on põnev, ehk tekib võimalus oma head ideed juhtidele ette sööta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tasub hoolega kuulata, mida räägivad inimesed, kellel on teistsugused kogemused ja laiemad teadmised kui sinul. Palju võid õppida välismaistelt kolleegidelt.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui sul on kindel partner, on sul ta kõrval hea olla. Uued suhted kiiresti ei arene, ent kui kedagi kohtad, võib tutvusest tasapisi soe suhe välja kasvada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tasub koostööd teha inimestega, kes mõtlevad sinust erinevalt. Teistsugustest vaatenurkadest aimu saades oskad maailma asju avarama pilguga vaadata ning uusi võimalusi märgata.

Neitsi

23. august – 22. september

Saad kallimaga edukalt rääkida konkreetsetel teemadel, sõlmida kokkuleppeid ja teha tulevikuplaane. Romantika on teisejärguline, esikohal on asjalik partnerlus.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kohtumised võivad armuellu uusi tuuli tuua. Sind paeluvad inimesed, kes tavatuttavaist erinevad. Nende tõekspidamised ja elukogemused on teistsugused ja mõjuvad rikastavalt.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Töise edu tagab see, kui suudad uut moodi mõelda, olla avatud võimalustele, mida sa varem ei märganud. Vanemad inimesed võivad asjalikku nõu anda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Hea päev ärialaste kokkulepete sõlmimiseks. Rahaasjad edenevad soovitud suunas, kaasinimesed käituvad meeldivalt ning ilmselt saab nende peale ka loota.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Saturni ja Veenuse sekstiili toel on suhtlus partneritega asjalik ja sõbralik. Äriasjus võib avaneda ootamatuid võimalusi. Ole tähelepanelik, reageeri võimalikult kiiresti.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Merkuuri ja Uraani sekstiil võib tuua huvitavaid mõtteid. Sinuni võib jõuda põnevat infot. Ka uskumatuna näivatel kuulujuttudel võib tegelikult tugev tõepõhi all olla.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Suurepärane päev selleks, et sõbraga kokku saada, temaga avameelselt rääkida ning küsida tema arvamust. Parimad sõbrad on need, kes on sinuga ausad mistahes teemadel rääkides.

Sünnipäevalapsele