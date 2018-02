Valentinipäev on armunute päev, mida tähistatakse täna, 14.veebruaril. Eestlased tähistavad seda ka sõbrapäevana. Avaldatakse armastust, peetakse meeles armsaid inimesi ja jagatakse punastes ning roosades toonides kingitusi. Õhtuleht käis uurimas, millist kaupa on selleks puhuks poodides välja pandud.

Pudi-padi poodidest ja toidukauplustest võib tavapäraselt rohkem märgata punasesse pakendatud šokolaade ja kompvekke, isegi maasikad on letis. Seekord küll mitte tavalises plastkarbis, vaid spetsiaalselt südamekujulises. Maiustuste pakenditele on trükitud armastuseteemalisi lauseid ja soove. Näiteks "Sweets for my sweet" [maiustused minu armsamale]. Vaateakendelt võib leida isegi roosat suhkruvatti või südamekujulisi vahukomme.

Veidi tervislikum: šokolaadi asemel maasikad (Õhtuleht)

Samuti on suuremad toidukauplused end varustanud laadungites kevadiste lilledega. Ämbrid on täis värvilisi tulpe, mille hinnasilt tänase päeva puhul suurelt kollaseks värvitud – hea hind!