YouTube'i kanal ApexTV on avaldanud video, milles end ajaränduriks nimetav vanahärra Alexander Smith üht eriskummalist fotot näitab. Mehe sõnul on ta üks esimestest ajaränduritest maailmas ning viibinud aastas 2118. Selle tõestuseks olevat tal just seesama kõnesolev kaader.

Smith väidab, et ta osales CIA salajases eksperimendis ning temale teadaolevalt jõuavad tulnukad meie planeedile 21. sajandi keskpaigas, kirjutab Mirror. Smithi sõnul riskib ta oma eluga, et avalikkusega seesugust infot jagab.

Ta väidab, et tegi ajarännaku aastal 1981. „Külastasin 2118. aastat CIA ülisalajase missiooni raames,“ ütles Smith. “Minu teadmiste kohaselt oli see esimene kord, kui ajarännak nõnda edukas oli. Läksin tulevikku ja naasin sealt minevikku.“

Oma jutu kinnituseks näitab ta fotot, mis tehtud tulevikus ja millel on kujutatud Maad. „Foto on linnast, kus ma kõndisin. Ma ei unusta selle ülesvõtte tegemist kunagi,“ ütles ajarändur. Udusel pildil on näha mitut kõrget ja rohelist ehitist, mis on ebahariliku kujuga. See ei meenuta ühtegi linna, mida me hetkel teame.

Smith selgitas, et ootas foto avalikustamisega nõnda kaua, kuna polnud varem kindel, kas maailm on valmis seda nägema. Mehe sõnul saab ta näidata vaid koopiat, mis tal õnnestus valitsuse käes olevast originaalist saada.